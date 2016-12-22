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Третьяковка ответила на сообщения о выдворении посетителей
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Третьяковка ответила на сообщения о выдворении посетителей
Общество, 15:23
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Третьяковка ответила на сообщения о выдворении посетителей

В Третьяковской галерее ввели новые правила проведения и оформления экскурсий с середины мая для того, чтобы предотвратить деятельность нелегальных гидов. Об этом говорится в сообщении на сайте Третьяковки в ответ на появившуюся в соцсетях информацию о выдворении посетителей музея.

«Нередко в Третьяковскую галерею поступают жалобы от посетителей на то, что некий экскурсовод в одном из залов распространяет неверную информацию. При выяснении подробностей оказывается, что это вовсе не сотрудник музея, а кто-то из гостей галереи», — пояснили в галерее.

Из-за подобных инцидентов Третьяковка обязала идентифицировать деятельность любого специалиста в залах галереи, обеспечив сотрудников музея именными бейджами, а сторонних специалистов — бейджами «ГИД-гость».

Данные бейджи помогут сотрудникам музея вычислять не оформленные должным образом группы, а значит, вычислять нелегальных гидов.

Отмечается, что все аккредитованные гиды проходят обучение и сдают экзамены, чем подтверждают свой профессионализм и компетентность, в отличие от нелегальных гидов. По словам работников музея, несанкционированная экскурсионная деятельность ставит под угрозу и сохранность экспонатов.

Ранее в социальных сетях появились негативные сообщения посетителей галереи, в которых рассказывается об их выдворении из Третьяковки сотрудниками музея. Представители музея принимали их за нелегальных гидов в связи с отсутствием специального бейджа.

Третьяковка ответила на это тем, что ее сотрудники «достаточно компетентны, чтобы​ отличить компанию друзей от людей, ведущих незаконную коммерческую деятельность».

Теги: Третьяковская галерея
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