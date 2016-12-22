ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,33 62,26 EUR Нал. 74,48 73,13 USD Бирж. 62,51 -0,46 EUR Бирж. 73,43 -0,57 USD ЦБ. 62,83 -0,29 EUR ЦБ. 73,94 +0,03 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6703,70 -48,10 IMOEX 2373,17 +1,18% RTSI 1193,17 +1,68% Brent 77,95 +1,25% DJIA 24762,80 +1,25% Nasdaq 7732,58 +0,57%
Сына бывшего мэра Махачкалы приговорили к двум с половиной годам колонии
Лента новостей
Трамп заподозрил Китай в подрыве сделки США и КНДР 20:46, Политика Киев подстраховался от «неприятных сюрпризов» на встрече Путина и Трампа 20:44, Политика Художники закрасили граффити с Черчесовым после действий вандалов 20:39, Общество Джонсон предупредил Мэй о движении Британии к статусу колонии ЕС 20:37, Политика Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 20:31, РБК и Sony Bravia СМИ узнали о приглашении Игнашевича в тренерский штаб «Зенита» 20:28, Спорт ГМИИ им. Пушкина анонсировал бейджи для всех видов экскурсий 20:16, Общество Московских таксистов арестовали за кражу денег у журналиста Би-би-си 20:15, Общество Сына бывшего мэра Махачкалы приговорили к двум с половиной годам колонии 20:07, Общество МВД объявило в розыск экс-главу совета директоров банка «Советский» 20:07, Общество «Мир показал страхи по поводу Кремля»: самые яркие цитаты Бориса Джонсона 20:03, Фотогалерея  Топилин спрогнозировал рост продолжительности жизни мужчин к 2030 году 19:39, Общество Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 19:39, Спецпроект РБК Спорт Врач сборной России ответил на обвинения во вдыхании футболистами аммиака 19:31, Общество Рынок США сегодня: акции продолжили рост при поддержке отчета по труду 19:25, Quote Россельхознадзор опроверг запрет сажать картошку для личных нужд 19:24, Общество Шоколад c горчицей: как продавать еду на экспорт 19:20, Потребрынок Евкуров попросил у Путина для Ингушетии стадион в подарок 19:19, Политика Захар Прилепин рассказал о планах после отставки 19:13, Общество Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 19:12, РБК и Ингосстрах Греф предупредил о рисках для банков из-за нефтяного налогового маневра 19:09, Бизнес Порошенко не увидел экономического смысла в «Северном потоке-2» 19:07, Политика Касаткина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона 19:01, Спорт «Лондон русский. Бизнес»: как выйти на рынок Британии со своим продуктом 19:00, Бизнес  Как привезти из путешествия хорошие впечатления и крутые фото 18:59, РБК Стиль и ASUS Сооснователь Google занялся майнингом Ethereum: подорожает ли монета 18:51, Крипто В центре Москвы от удара ногой в голову умер мужчина 18:50, Общество Goldman Sachs спрогнозировал новый финал чемпионата мира 18:50, Экономика
Сына бывшего мэра Махачкалы приговорили к двум с половиной годам колонии
Общество, 20:07
0
Сына бывшего мэра Махачкалы приговорили к двум с половиной годам колонии

В Дагестане суд приговорил сына бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева к двум с половиной годам лишения свободы за избиение сотрудника полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

«Суд приговорил Бадрудина Мусаева к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу 30 тыс. руб.», — уточнил собеседник агентства.

Информированный источник подтвердил «Интерфаксу» информацию о приговоре.

Адвокат Мусаева Заур Магомедов сказал РБК, что не может прокомментировать решение суда. Он также не стал говорить, будет ли защита обжаловать приговор.

РБК направил запрос в пресс-службу Советского районного суда Махачкалы.

В январе коллегия Верховного суда Дагестана отменила приговор Мусаеву после рассмотрения апелляции прокуратуры на оправдательный приговор. Тогда дело было отправлено на новое рассмотрение.

Инцидент произошел в Махачкале 31 мая 2016 года. Сотрудники ДПС остановили Mercedes Gelandewagen, за рулем которого был сын Мусы Мусаева, чтобы проверить документы, однако тот отказался их предъявить. Пассажиры автомобиля ​спровоцировали конфликт с полицейскими, устроили драку и скрылись с места происшествия.

От мэра до премьера: кто из чиновников попал под зачистку в Дагестане Еще 6 фото
Фотогалерея

Теги: сын , экс-мэр , Махачкала , приговор суда
Главное
МВД объявило в розыск экс-главу совета директоров банка «Советский» Общество
Материалы по теме
Сын задержанного в Армении депутата подал в отставку с поста мэра Политика
У сына племянника экс-президента Саргсяна нашли наркотики и оружие Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter