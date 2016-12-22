Сына бывшего мэра Махачкалы приговорили к двум с половиной годам колонии

В Дагестане суд приговорил сына бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева к двум с половиной годам лишения свободы за избиение сотрудника полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

«Суд приговорил Бадрудина Мусаева к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу 30 тыс. руб.», — уточнил собеседник агентства.

Информированный источник подтвердил «Интерфаксу» информацию о приговоре.

Адвокат Мусаева Заур Магомедов сказал РБК, что не может прокомментировать решение суда. Он также не стал говорить, будет ли защита обжаловать приговор.

РБК направил запрос в пресс-службу Советского районного суда Махачкалы.

В январе коллегия Верховного суда Дагестана отменила приговор Мусаеву после рассмотрения апелляции прокуратуры на оправдательный приговор. Тогда дело было отправлено на новое рассмотрение.

Инцидент произошел в Махачкале 31 мая 2016 года. Сотрудники ДПС остановили Mercedes Gelandewagen, за рулем которого был сын Мусы Мусаева, чтобы проверить документы, однако тот отказался их предъявить. Пассажиры автомобиля ​спровоцировали конфликт с полицейскими, устроили драку и скрылись с места происшествия.