Суд отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы Мусаеву

После рассмотрения апелляции прокуратуры на оправдательный приговор Бадрудину Мусаеву коллегия Верховного суда Дагестана направила дело на пересмотр. Ранее гособвинение просило для него пять лет колонии и штраф в 30 тыс. руб.

Бадрудин Мусаев (Фото: musaevbadrudin / instagram)

Коллегия Верховного суда Дагестана отменила приговор сыну мэра Махачкалы Бадрудину Мусаеву, который обвиняется в нападении на сотрудника полиции. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь суда Зарема Мамаева.

Суд 16 января рассмотрел апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор. После этого коллегия направила дело на новое рассмотрение. Информацию о том, что Мусаев не пришел на заседание, в пресс-службе не подтвердили.

Речь идет об инциденте, который произошел в Махачкале в ночь на 31 мая 2016 года. По данным ТАСС, Мусаев в нетрезвом состоянии совершал на машине управляемые заносы, развороты и выезжал на полосу встречного движения. По данным СК, когда сотрудникам ДПС удалось остановить управляемый Мусаевым Mercedes Gelandewagen, он и находившийся с ним в салоне Даци Хазамов «применили насилие» к сотрудникам правоохранительных органов.

Против Хазамова было возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей). Против Мусаева — по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей).

До суда прокуратура три раза отменяла решение о возбуждении уголовного дела против сына мэра Махачкалы. При повторном рассмотрении суд не избрал ему меру пресечения, потому что прокурор не пришел на заседание. 26 декабря 2016 года прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение. Однако в сентябре Советский районный суд Махачкалы оправдал нарушителя, хотя в августе 2017 года прокурор просил наказать его пятью годами колонии общего режима и штрафом в 30 тыс. руб. Защитник назвал обвинения против Мусаева «необоснованными и голословными».

Сам Мусаев не явился на последнее заседание 16 января, ​пишет дагестанское издание «Новое дело». Его адвокат заявил, что клиент лечится в Москве. Однако необходимой справки о лечении Мусаев не предоставил. Ранее он дважды не приходил на заседание в Верховный суд, ссылаясь на разные болезни.