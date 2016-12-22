Топилин спрогнозировал рост продолжительности жизни мужчин к 2030 году

В России продолжительность жизни мужчин увеличится на 16–17 лет к 2030 году. Об этом заявил министр труда Максим Топилин на «нулевых слушаниях» законопроекта об изменении пенсионного законодательства в Общественной палате России, сообщает «Интерфакс».

«Если говорить о продолжительности жизни мужчин, с 2000 года, когда мы начали набирать обороты, набирать темпы продолжительности жизни, как мужчин, так и женщин, если сравнивать этот показатель с тем, который мы достигнем к 2030 году, продолжительность жизни мужчин увеличится на 16–17 лет», — сказал глава министерства.

Он добавил, что к 2018 году продолжительность жизни уже выросла на 8 лет по сравнению с началом XXI века. В связи с данной тенденцией, по его мнению, вполне справедливо повышать стаж и возраст, необходимые для выхода на пенсию.

Ранее в понедельник Минтруд сообщил, что решение о темпах индексации пенсий в 2019 году будет принято 12 июля. На следующий год, по словам Топилина, индексация составит минимум 7%.

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин, начиная с 2019 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил, что это необходимо для того, чтобы «обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам».

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявлял, что к 2024 году величина средней пенсии в России увеличится на 35%, до 20 тыс. руб.