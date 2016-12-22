Пожарные потушили возгорание на Иркутском авиазаводе

На Иркутском авиационном заводе потушен пожар, жертв нет, сообщили РБК в пресс-службе ПАО «Корпорация «Иркут». В компании уточнили, что пожар произошел в анодно-малярном цехе завода.

«Согласно предварительной информации, возгорание возникло в кожухе под ванной, в которой проходит обработка титановых деталей. Работники цеха были оповещены о возгорании системой пожарной сигнализации. Действуя в соответствии с инструкцией о пожарной безопасности, сотрудники цеха покинули помещение. Все 12 ворот и дверей цеха были открыты для быстрой эвакуации. Погибших и пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.

Анодно-малярный цех расположен отдельно от остальных производственных и хозяйственных сооружений ИАЗ, заявили в корпорации. «К тушению пожара немедленно приступили два штатных подразделения пожаротушения ИАЗ. Затем к ним присоединились силы МЧС. Согласно сообщению Главного управления МЧС по региону, в 13:30 мск пожар был ликвидирован, угрозы населению нет», — заявили в корпорации.

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По данным пресс-службы, основное оборудование цеха не пострадало. «Происшествие не окажет влияния на работу предприятия. На заводе приступила к работе комиссия, которая установит причины возгорания», — добавили в «Иркуте».