Спасатели локализовали возгорание на Иркутском авиазаводе

На Иркутском авиационном заводе (корпорация «Иркут») пожарные локализовали возгорание на площади 1000 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

Тушение продолжается. На площади 600 кв. м обрушилась кровля. ​Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

О возгорании на заводе стало известно ранее 9 июля. В МЧС утверждали, что горит один из цехов. Причины ЧП не сообщались.

Видео: Алёна Брыжеватая / YouTube

В пресс-службе «Иркута» рассказали РБК, что загоревшийся цех стоит отдельно от остальных зданий завода. Портал Irk.ru со ссылкой на очевидца сообщал, что пожар произошел в анодно-малярном цехе.



