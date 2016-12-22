Спасатели локализовали возгорание на Иркутском авиазаводе
Общество, 13:29
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Спасатели локализовали возгорание на Иркутском авиазаводе
На Иркутском авиационном заводе (корпорация «Иркут») пожарные локализовали возгорание на площади 1000 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
Тушение продолжается. На площади 600 кв. м обрушилась кровля. Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.
О возгорании на заводе стало известно ранее 9 июля. В МЧС утверждали, что горит один из цехов. Причины ЧП не сообщались.
В пресс-службе «Иркута» рассказали РБК, что загоревшийся цех стоит отдельно от остальных зданий завода. Портал Irk.ru со ссылкой на очевидца сообщал, что пожар произошел в анодно-малярном цехе.