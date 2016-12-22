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Британский премьер назначила нового министра по Brexit
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Британский премьер назначила нового министра по Brexit
Политика, 13:07
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Британский премьер назначила нового министра по Brexit

Новым министром Великобритании по выходу страны из Европейского союза (Brexit) назначен 44-летний Доминик Рааб. Об этом в понедельник сообщается на сайте британского правительства.

Должность оказалась вакантной с позднего вечера 8 июля, когда в отставку подал занимавший этот пост с начала процедуры выхода Дэвид Дэвис. Свое решение он объяснил несогласием с позицией правительства во главе с премьером Терезой Мэй. По словам Дэвиса, кабинет в переговорах с Европейским союзом идет на слишком большое количество уступок.

Рааб с января этого года занимал пост жилищного строительства, до этого был министром юстиции. Как и Дэвис, он является членом правящей Консервативной партии.

Отставка Дэвиса состоялась на следующий день после встречи всего правительства в загородной резиденции британского премьера, где все члены кабинеты договорились поддержать правительственный план по выходу из ЕС. Однако, как пояснил Дэвис после отставки, его этот план не устроил, поэтому он и решил подать в отставку.

Отставка Дэвиса, как подчеркивали источники Financial Times и Reuters, могла нанести серьезный удар по стабильности правительства Мэй. Быстрое назначение Рааба может немного успокоить ситуацию, написала The Times.

Теги: Великобритания , Brexit , Тереза Мэй
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