Британский премьер назначила нового министра по Brexit

Новым министром Великобритании по выходу страны из Европейского союза (Brexit) назначен 44-летний Доминик Рааб. Об этом в понедельник сообщается на сайте британского правительства.

Должность оказалась вакантной с позднего вечера 8 июля, когда в отставку подал занимавший этот пост с начала процедуры выхода Дэвид Дэвис. Свое решение он объяснил несогласием с позицией правительства во главе с премьером Терезой Мэй. По словам Дэвиса, кабинет в переговорах с Европейским союзом идет на слишком большое количество уступок.

Рааб с января этого года занимал пост жилищного строительства, до этого был министром юстиции. Как и Дэвис, он является членом правящей Консервативной партии.