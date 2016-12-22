Экс-замминистра энергетики стал помощником главы администрации президента

Кирилл Молодцов, ранее занимавший должность замминистра энергетики и курировавший нефтегазовую отрасль, назначен помощником главы администрации президента России, сообщает ТАСС.

«Да, с пятницы приступил к работе в администрации президента», — рассказал агентству сам Молодцов.

Он отметил, что будет курировать аппарат президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (комиссия по ТЭК).

В начале июля четыре федеральных чиновника и два человека, знакомых с Молодцовым, рассказали РБК, что он уходит из Минэнерго.

При этом три собеседника отметили, что Молодцов может уйти в администрацию президента. В то же время один из источников сообщал, что Молодцов будет курировать работу президентской комиссии по ТЭК.

Два источника в правительстве сообщили РБК, что президентская комиссия по ТЭК соберется в Кемерово 27 августа. По данным источников, обсуждать планируется налоговый маневр в нефтяной отрасли и его влияние на цены на топливо, а также развитие угольной отрасли. В прошлый раз собрание проводилось в 2015 году.