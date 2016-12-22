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Куратор нефтегазовой отрасли уйдет из Минэнерго
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Куратор нефтегазовой отрасли уйдет из Минэнерго
Бизнес, 20:13
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Куратор нефтегазовой отрасли уйдет из Минэнерго
Замминистра энергетики Кирилл Молодцов, пять лет курировавший нефтегазовую отрасль, покидает Минэнерго. Он может получить пост в администрации президента, рассказали источники РБК
Кирилл Молодцов (Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»)

Заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов уходит из Минэнерго. Об этом РБК рассказали четыре федеральных чиновника и два человека, знакомых с Молодцовым.

Два собеседника говорят, что он может покинуть министерство до конца июля. Вопрос может решиться в течение этой недели, уточняет один из них.

По словам трех источников РБК, Молодцов может уйти в администрацию президента, но на какую должность — пока точно не известно. Один из собеседников говорит, что чиновник станет помощником руководителя администрации президента Антона Вайно. По словам другого собеседника, его назначат помощником или советником президента Владимира Путина. Во вторник, 3 июня, Молодцов, скорей всего, уже в новой должности советника президента будет представлять законопроект о газификации в третьем чтении в Госдуме, говорит его знакомый. Третий собеседник говорит, что новая должность Молодцова пока не определена, но вряд ли он станет помощником президента.

По словам одного из собеседников РБК, на новой должности Молодцов будет курировать работу президентской комиссии по ТЭКу, ответственным секретарем которой является глава «Роснефти» Игорь Сечин. О том, что Молодцов будет курировать работу именно этой комиссии, писал и журнал «Нефть и капитал».

Президентская комиссия по ТЭКу не собиралась уже почти три года — с октября 2015-го. Два чиновника в двух профильных министерствах сказали РБК, что она возобновит работу 27 августа. Двое из них уточнили, что заседание пройдет в Кемерово. На нем планируют обсудить налоговый маневр в нефтяной отрасли, включая его влияние на цены на топливо, и вопросы угольной отрасли. Но окончательная повестка еще формируется, уточняют собеседники РБК.

Сам Молодцов в понедельник не ответил на звонок РБК. Представитель Минэнерго и пресс-секретарь президента отказались от комментариев.

Молодцов был назначен замминистра энергетики в 2013 году, а до прихода в министерство работал в нефтегазовой отрасли: он возглавлял департамент инвестиций «Сибура», работал менеджером на проекте «Газпрома» по освоению Ковыктинского месторождения, заместителем главного исполнительного директора по ТЭО Shtokman Development AG (оператор первой фазы проекта по освоению Штокмановского ГКМ, которое планировал разрабатывать «Газпром» с партнерами).

Молодцов пришел в Минэнерго примерно через год после того, как его возглавил Александр Новак. Но сработаться у них не получилось: Молодцов точно не входит в команду Новака, говорят два федеральных чиновника.

В министерстве Молодцов курировал два ключевых департамента — добычи и транспортировки нефти и газа, а также их переработки. Он же занимался налоговыми вопросами и в 2015 году почти провел реформу налога на финансовый результат (НФР), которой много лет ждали нефтяники (должен был прийти на смену НДПИ). Но, несмотря на одобрение правительства, ее отложили. В 2017 году налогами стал заниматься первый заместитель Минэнерго Алексей Текслер, и министерство договорилось с Минфином о другом варианте реформы — налоге на дополнительный доход (НДД). 3 апреля 2018 года Госдума приняла его в первом чтении.

А в марте 2018 года Молодцов лишился кураторства обоих департаментов — их передали в управление новому заместителю министра Павлу Сорокину. Сорокин получил назначение после успеха сделки по сокращению добычи нефти с ОПЕК и странами, не входящими в картель, в подготовке которой он принимал активное участие. В феврале Владимир Путин отметил, что специалиста «пора повышать». После прихода Сорокина у Молодцова остались некоторые вопросы по работе компаний в Арктике, вопросы в рамках соглашений о разделе продукции, отдельные международные проекты.

Молодцов успешно справлялся с обязанностями по защите интересов отрасли, быстро и конструктивно решал вопросы, описывал работу чиновника источник РБК в крупной нефтяной компании. Должность в администрации президента можно считать карьерным ростом, говорит гендиректор консалтинговой компании Formatta Евгений Куприянов.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова.
Теги: Минэнерго , Кирилл Молодцов , Администрация президента России
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