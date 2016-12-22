В Приморском крае загорелся грузовик с боеприпасами

В Приморском крае в районе села Дружба (Пограничный район) загорелся автомобиль «Урал», который, как сообщается на сайте региональной администрации, перевозил «военно-техническое имущество». Агентство PRIMPRESS сообщало, что автомобиль был загружен боеприпасами.

«Военные и полиция выставили оцепление. Пострадавших нет. Эвакуированы 28 жителей близлежащих домов, в том числе 10 детей, на станцию Пржевальскую», — сообщил первый вице-губернатор Александр Костенко.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, возгорание автомобиля одной из воинских частей произошло по дороге на полигон для проведения занятий по боевой подготовке.

Отмечается, что в 14:53 по местному времени (7:53 мск) возгорание ликвидировали, однако дорога в районе ЧП оставалась перекрытой, территорию обследуют военные.







