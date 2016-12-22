В Турции десять человек погибли при сходе шести вагонов поезда с рельсов
Общество, 20:30
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В Турции десять человек погибли при сходе шести вагонов поезда с рельсов
На северо-западе Турции десять человек погибли, еще 73 пострадали в результате схода шести вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Капыкуле — Стамбул. Об этом сообщает телеканал NTV.
По данным телеканала, инцидент произошел в провинции Текирдаг. Отмечается, что причиной того, что несколько вагонов поезда перевернулись, мог стать оползень, появившийся в результате обильных дождей в регионе. На место происшествия прибыли спасатели, пожарные и скорая помощь.
«Мы эвакуировали большую часть пострадавших», — заявил текирдагский губернатор.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в связи с инцидентом дал соответствующие распоряжения главам МВД и Министерства транспорта и выразил соболезнования семьям погибших.