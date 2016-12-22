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В Токио кремировали тело казненного лидера секты «Аум Синрикё»
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В Токио кремировали тело казненного лидера секты «Аум Синрикё»
Общество, 06:35
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В Токио кремировали тело казненного лидера секты «Аум Синрикё»

В Токие кремировали тело основателя экстремистской секты «Аум Синрикё» (запрещена в России) Сёко Асахары (настоящее имя — Тидзуо Мацумото), передает NHK.

После кремации прах Асахары вернули в токийский центр заключения, где он был казнен. Теперь властям Японии предстоит решить, как поступить с прахом лидера секты.

Как отмечает телеканал, ранее его родственники по линии бывшей супруги обратились с письмом на имя главы Минюста с просьбой передать прах им. Сам Асахара перед приведением смертного приговора в исполнение попросил передать свои останки четырем последовательницам.​

«Конец эпохи»: в Японии казнили основателя секты «Аум Синрикё»
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Сёко Асахара и несколько его сподвижников были казнены 6 июля за ряд преступлений. Наибольший резонанс получил теракт в токийском метро, произошедший 20 марта 1995 года. Тогда члены «Аум Синрикё» распылили нервно-паралитическое вещество, в результате чего погибли 13 человек, еще 50 получили серьезный ущерб здоровью. Помимо этого более 6 тыс. человек пострадали.

Судебные разбирательства по делу секты и ее основателя длились более 20 лет. В 2004 году суд приговорил Асахару к смерти через повешение. Его адвокаты пытались обжаловать приговор и дошли до Верховного суда, но он отказал им в апелляции.

Теги: кремация , «Аум Синрикё» , Япония , смертная казнь , Токио , прах
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