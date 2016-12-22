В Казахстане утонули четверо детей

Четверо детей утонули при купании в канале Нур-Есиль около поселка Пригородный возле Астаны. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на официального представителя МВД Казахстана Руслана Иманкулова.

По его словам, сообщение о пропаже четырех детей в возрасте от 9 до 12 лет поступило в экстренные службы 24 июня. На следующий день в 5:17 по местному времени (02:17 мск) спасатели нашли тела в канале. Иманкулов отметил, что дети остались без родительского контроля и пошли купаться туда, где плавать не разрешается. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В начале июня при спуске по реке Аксу в Алматинской области Казахстана утонул российский турист. Группа из восьми путешественников сплавлялась по реке в горном ущелье, в это время один из них упал в воду. По словам Иманкулова, туристы не были зарегистрированы в оперативно-спасательном отряде региона.