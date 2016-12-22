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При обрушении балкона в Коннектикуте пострадали 15 человек
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При обрушении балкона в Коннектикуте пострадали 15 человек
Общество, 03:33
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При обрушении балкона в Коннектикуте пострадали 15 человек

В результате обрушения балкона в Хартфорде, штат Коннектикут, пострадали 15 человек, сообщает NBC со ссылкой на начальника городской пожарной охраны Реджинальда Фримена.

На балконе в момент инцидента находились 20 человек. По версии местных властей, они собрались там, празднуя семейное торжество. Среди пострадавших оказались дети, в частности, младенец.

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Общество

Фримен рассказал, что после госпитализации один человек практически сразу же покинул больницу. Никто из упавших с балкона серьезно не пострадал.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего. Городские власти заявили, что дом считался пригодным для проживания.

Теги: крушение балкона , Коннектикут , пострадавшие
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