При обрушении балкона в Коннектикуте пострадали 15 человек
Общество, 03:33
0
При обрушении балкона в Коннектикуте пострадали 15 человек
В результате обрушения балкона в Хартфорде, штат Коннектикут, пострадали 15 человек, сообщает NBC со ссылкой на начальника городской пожарной охраны Реджинальда Фримена.
На балконе в момент инцидента находились 20 человек. По версии местных властей, они собрались там, празднуя семейное торжество. Среди пострадавших оказались дети, в частности, младенец.
Фримен рассказал, что после госпитализации один человек практически сразу же покинул больницу. Никто из упавших с балкона серьезно не пострадал.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего. Городские власти заявили, что дом считался пригодным для проживания.