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СМИ сообщили о подбитом самолете Израиля при атаке базы в сирийском Хомсе
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СМИ сообщили о подбитом самолете Израиля при атаке базы в сирийском Хомсе
Война в Сирии, 00:26
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СМИ сообщили о подбитом самолете Израиля при атаке базы в сирийском Хомсе

Комплексы Противовоздушной обороны (ПВО) Сирии подбили самолет Военно-воздушных сил Израиля в ходе атаки на авиационную базу Тифор, расположенную в сирийской провинции Хомс, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО атаки на авиабазу в Хомсе
Политика

По его словам, ПВО Сирии сбили несколько ракет, а также подбили один из самолетов, совершивших налет на авиабазу. Кроме того, ПВО вынудили другие израильские самолеты покинуть воздушное пространство Сирии. При этом число атаковавших сирийскую базу самолетов источник не назвал.

Агентство отмечает, что в результате атаки пострадавших со стороны Сирии нет, однако самолеты ВВС Израиля нанесли урон инфраструктуре авиабазы.

Атака на авиационную базу в сирийском Хомсе была совершена вечером 8 июля. По данным SANA, ПВО Сирии отразили «ряд враждебных ракет», однако их точное число не называлось. Армейский офицер в южной Сирии сообщил Reuters, что нацеленные на базу Тифор ракеты летели из района Эт-Танфа.

Теги: Сирия , авиабаза , Хомс , ВВС Израиля , ракеты
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