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Два человека погибли при нападении боевиков на пост полиции близ Эр-Рияда
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Два человека погибли при нападении боевиков на пост полиции близ Эр-Рияда
Общество, 23:08
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Два человека погибли при нападении боевиков на пост полиции близ Эр-Рияда

Трое террористов совершили вооруженное нападение на полицейский пост в Саудовской Аравии, в результате чего погибли два человека, сообщает Reuters.

Боевики открыли огонь по контрольно-пропускному пункту полиции в городе Бурайда, который расположен севернее Эр-Рияда. В свою очередь сотрудники сил безопасности Саудовской Аравии открыли ответный огонь. В результате инцидента погиб сотрудник силовых структур, а также гражданин Бангладеш, проживавший на территории Саудовской Аравии.

Силовики уничтожили двоих нападавших, третий был ранен и задержан. В настоящее время саудовское Министерство внутренних дел расследует обстоятельства произошедшего. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.​

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