Шесть российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Шесть российских туристов пострадали при столкновении автобуса с трактором в турецком городе Дальян провинции Мугла. Об этом сообщает CNN Turk.
По данным телеканала, туристов везли из курортного города Мармарис в международный аэропорт Даламан, когда в 05:00 по местному времени (совпадает с московским) произошел инцидент. Отмечается, что помимо шести российских граждан в аварии пострадали водитель трактора и его сын. Для ликвидации последствий столкновения были привлечены пожарная бригада и экипаж аварийной службы.
Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в своем Twitter уточнил, что российские туристы получили легкие ранения.
«По информации Генконсульства России в Анталье, гражданам оказана необходимая медпомощь, они успешно вылетели на Родину», — подчеркнули в ДСКЦ.