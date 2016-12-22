Суд Бразилии вынес решение освободить экс-президента страны Лулу да Силву

Апелляционный суд Бразилии в воскресенье вынес решение освободить арестованного по делу о коррупции бывшего президента страны Луиса Инасиу ​Лулу да Силву. Об этом сообщает издание El Pais.

По данным газеты, соответствующее решение принял судья Рожериу Фаврету. Отмечается, что рассматривавший изначально дело экс-президента судья Сержиу Моро заявил об отсутствии у Фаврету компетенции самостоятельно освободить Лулу да Силву из-под стражи. В связи с этим он обратился в вышестоящие инстанции с целью отменить данное решение.

Бывший президент страны предстал перед судом в 2016 году. Спустя год его приговорили к 12 годам тюремного заключения. Однако, используя право на апелляцию, Лула да Силва оставался на свободе до апреля 2018 года. Тогда Верховный суд отклонил его просьбу об отмене приговора и заключил его под стражу.

В начале мая генеральный прокурор Бразилии вынес экс-президенту новое обвинение в коррупции и отмывании денег. По версии следствия, в 2010 году Партия трудящихся, одним из основателей которой является Лула да Силва, приняла предложение бразильской инженерной компании Odebrecht получить $40 млн в обмен на выгодные компании политические решения.