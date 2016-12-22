СК возбудил дело против авиадебошира с рейса Екатеринбург - Анталья

Следственный комитет Россия возбудил уголовное дело против 60-летнего авиадебошира с рейса Екатеринбург — Анталья. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 27 марта. Пьяный пассажир «грубо нарушал общественный порядок» на борту самолета авиакомпании «Россия». Он также нецензурно выражался, вступил в конфликт с пассажирами и бортпроводниками, обещал взорвать самолет. СКР на следующий день начал проверку информации об инциденте. 12 апреля ведомство возбудило дело о хулиганстве по ч. 1 ст. 213 УК России.

В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, усиливающий административную ответственность за противоправные действия на воздушном транспорте. Речь, в частности, идет о невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна. Кроме того, вводится ответственность за мелкое хулиганство. «Аэрофлот» в начале марта объявил, что нарушающие порядок пассажиры, в том числе, обладатели «золотых» и «платиновых» карт, будут исключены из программы лояльности, а их мили будут аннулированы.