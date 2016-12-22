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Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП с грузовиком в Москве
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Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП с грузовиком в Москве
Общество, 09:12
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Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП с грузовиком в Москве

На юге Москвы произошло ДТП с участием грузовика, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

В ведомстве отметили, что авария произошла на Кантемировской улице в районе дома №61. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии пострадали три человека. В пресс-службе не уточнили, в каком из транспортных средств передвигались пострадавшие.

Место ДТП (Фото: департамент ГОЧСиПБ)

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На место ДТП прибыл вертолет Московского авиационного центра (МАЦ), который эвакуировал одного из пострадавших с различными травмами в больницу. В настоящее время сотрудники ДПС устанавливают причины аварии и виновника ДТП.​

В середине июня в Москве на Кутузовском проспекте произошла крупная авария с участием нескольких автомобилей. Столкнулись три легковых автомобиля. Одного из пострадавших с места происшествия эвакуировали на вертолете.

Теги: ДТП , Москва , грузовик , Вертолет
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