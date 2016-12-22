ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,63 62,87 EUR Нал. 74,63 73,74 USD Бирж. 62,97 -0,14 EUR Бирж. 74,00 +0,21 USD ЦБ. 63,12 -0,14 EUR ЦБ. 73,90 -0,06 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6732,00 +147,70 IMOEX 2345,38 -0,06% RTSI 1173,47 +0,16% Brent 76,99 -1,53% DJIA 24456,48 +0,41% Nasdaq 7688,39 +1,34%
Чистюхин и Надеждин стали кандидатами в губернаторы Московской области
Лента новостей
Родители запертых в пещере в Таиланде детей согласились на их эвакуацию 11:59, Общество Как привезти из путешествия хорошие впечатления и крутые фото 11:59, РБК Стиль и ASUS «Опустошение и гордость»: Россия покинула чемпионат мира под овации 11:53, Спорт Сборная России завершила выступление на ЧМ-2018. Фоторепортаж 11:32, Спорт  В Москве выпала половина месячной нормы осадков 11:28, Общество Чистюхин и Надеждин стали кандидатами в губернаторы Московской области 10:54, Политика Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 10:47, Спецпроект РБК Спорт МВД нашло мошенничество в связанной с экс-советником Абдулатипова фирме 10:46, Общество Сборная на продажу: кто из российских футболистов может найти новый клуб 10:39, Фотогалерея  Госпитализированный в Эймсбери полицейский оказался здоров 10:25, Политика В ДТП с фурой и двумя машинами в Ульяновской области погибли два человека 09:53, Общество Накануне инаугурации Эрдогана в Турции уволили более 18 тыс. госслужащих 09:41, Политика В Москве задержали или отменили 25 авиарейсов 09:35, Общество 10 тысяч километров стритфуда: региональные кухни России едут к вам 09:30, РБК и ГАЗ Спасение детей в Таиланде. Фоторепортаж 09:19, Фотогалерея  Япония потребовала полной денуклеаризации КНДР 09:03, Политика В Чикаго разбился медицинский вертолет 08:22, Общество Нейроинтерфейсы: реальный телекинез, искусственная сетчатка и игры 08:20, РБК и Ингосстрах В НАТО отметили принадлежность к альянсу всех полуфиналистов ЧМ-2018 07:37, Политика Предпродажные игры: как увеличится цена российских футболистов после ЧМ 07:29, Общество В МЧС предупредили о сильном ветре и грозе в Москве в воскресенье 07:26, Общество Мэр Сочи рассказал о полученной от проведения ЧМ выгоде для города 07:09, Общество В Таиланде начали операцию по спасению детей из затопленной пещеры 06:51, Общество Генсек ФИФА призвала Россию гордиться достижениями страны на ЧМ 06:39, Общество Тайфун и наводнение в Японии. Фоторепортаж 06:12, Фотогалерея  Посетивший Россию американский сенатор рассказал о бесполезности санкций 06:10, Политика Моряки России и Японии провели совместную тренировку по досмотру судна 05:40, Политика Число жертв ливней в Японии превысило 60 05:11, Общество
Чистюхин и Надеждин стали кандидатами в губернаторы Московской области
Политика, 10:54
0
Чистюхин и Надеждин стали кандидатами в губернаторы Московской области

Мособлизбирком официально зарегистрировал в качестве кандидатов на выборах губернатора Московской области Игоря Чистюхина от «Справедливой России» и Бориса Надеждина от «Партии роста». Решение принято на заседании комиссии в воскресенье, 8 июля.

«Предлагается зарегистрировать кандидата па должность губернатора Московской области Бориса Борисовича Надеждина, 1963 года рождения, выдвинутого <...> «Партией роста», <...> зарегистрировать кандидата па должность губернатора Московской области Игоря Васильевича Чистюхина, 1970 года рождения, выдвинутого избирательным объединением <...> «Справедливая Россия», — цитирует «Интерфакс» председателя Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину.

Зарегистрированным кандидатам будут выданы удостоверения о регистрации установленного образца.

По столичному сценарию: кто идет на выборы губернатора Подмосковья
Политика

Комиссия также решил уведомить кандидатов от партий «Яблоко», «Родина», ПАРНАС и «Коммунисты России» о том, что они не представили необходимые для регистрации документы. Прием документов был завершен 5 июля в 18:00. Из десяти выдвинутых кандидатов документы сдали шестеро: Андрей Воробьев от «Единой России», Борис Надеждин от «Партии роста», Игорь Чистюхин от «Справедливой России», Лилия Белова от «Альянса ​еленых», Константин Черемисов от КПРФ и Кирилл Жигарев от ЛДПР.

Полный список зарегистрированных кандидатов комиссия объявит 15 июля.

Как ранее писал РБК, для прохождения муниципального фильтра кандидаты должны собрать подписи 196 муниципальных депутатов и глав районов или городских округов. Подписи нужно получить не менее чем в 51 муниципальном образовании. Ни у одного из кандидатов, кроме действующего губернатора Андрея Воробьева, в Подмосковье нет достаточного количества муниципальных депутатов. Как рассказывали РБК два близких к администрации Московской области источника, депутаты «Единой России» предоставят свои подписи кандидатам от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Кроме того, помощь со сбором подписей будет оказана лидеру областного отделения партии «Альянс зеленых» Лилии Беловой (как объяснил один из собеседников РБК, это нужно «для соблюдения гендерного равенства»).

Теги: Мособлизбирком , Выборы , регистрация кандидатов
Главное
The Observer узнала об 11 тайных встречах спонсора Brexit с послом России Политика
Материалы по теме
По столичному сценарию: кто идет на выборы губернатора Подмосковья Политика
Мособлизбирком закупит перед выборами 3 млн крышек для консервирования Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter