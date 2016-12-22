Чистюхин и Надеждин стали кандидатами в губернаторы Московской области

Мособлизбирком официально зарегистрировал в качестве кандидатов на выборах губернатора Московской области Игоря Чистюхина от «Справедливой России» и Бориса Надеждина от «Партии роста». Решение принято на заседании комиссии в воскресенье, 8 июля.

«Предлагается зарегистрировать кандидата па должность губернатора Московской области Бориса Борисовича Надеждина, 1963 года рождения, выдвинутого <...> «Партией роста», <...> зарегистрировать кандидата па должность губернатора Московской области Игоря Васильевича Чистюхина, 1970 года рождения, выдвинутого избирательным объединением <...> «Справедливая Россия», — цитирует «Интерфакс» председателя Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину.

Зарегистрированным кандидатам будут выданы удостоверения о регистрации установленного образца.

Комиссия также решил уведомить кандидатов от партий «Яблоко», «Родина», ПАРНАС и «Коммунисты России» о том, что они не представили необходимые для регистрации документы. Прием документов был завершен 5 июля в 18:00. Из десяти выдвинутых кандидатов документы сдали шестеро: Андрей Воробьев от «Единой России», Борис Надеждин от «Партии роста», Игорь Чистюхин от «Справедливой России», Лилия Белова от «Альянса ​еленых», Константин Черемисов от КПРФ и Кирилл Жигарев от ЛДПР.

Полный список зарегистрированных кандидатов комиссия объявит 15 июля.

Как ранее писал РБК, для прохождения муниципального фильтра кандидаты должны собрать подписи 196 муниципальных депутатов и глав районов или городских округов. Подписи нужно получить не менее чем в 51 муниципальном образовании. Ни у одного из кандидатов, кроме действующего губернатора Андрея Воробьева, в Подмосковье нет достаточного количества муниципальных депутатов. Как рассказывали РБК два близких к администрации Московской области источника, депутаты «Единой России» предоставят свои подписи кандидатам от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Кроме того, помощь со сбором подписей будет оказана лидеру областного отделения партии «Альянс зеленых» Лилии Беловой (как объяснил один из собеседников РБК, это нужно «для соблюдения гендерного равенства»).