Российское посольство пожелало Хорватии дойти до финала ЧМ
ЧМ-2018, 02:33
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Российское посольство пожелало Хорватии дойти до финала ЧМ
Посольство России в Хорватии поздравило страну с победой над российской сборной в 1/4 ЧМ-2018 и пожелало хорватским игрокам дойти до финала мундиаля, говорится в сообщении на странице дипмиссии в Twitter.
«Поздравляем!», - написали в посольстве, тегнув официальную страницу футбольной ассоциации Хорватии. В Дипмиссии также пожелали хорватам выйти в финал чемпионата.
Российскую сборную в посольстве поблагодарили за красивую игру, упорство и самоотдачу. «Мы гордимся вами! Всем сердцем», - сообщили в дипмиссии.
Хорватия вышла в полуфинал мундиаля, одолев сборную России. Основное время матча команды завершили со счетом 1:1, овертайм – со счетом 2:2. Исход матча определился в серии пенальти, где хорватским футболистам удалось победить.
Следующим соперником команды Хорватии станет сборная Англии, матч за выход в финал пройдет в среду, 11 июля, на стадионе «Лужники» в Москве.