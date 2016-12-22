Сборная России в воскресенье встретится с болельщиками в фан-зоне

Игроки сборной России по футболу в воскресенье, 8 июля, проведут встречу с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
«Сборная России завершила выступление на Чемпионате мира на стадии 1/4 финала. Игра команды стала настоящим праздником! Нам очень важно поблагодарить болельщиков за поддержку — без нее достигнуть таких результатов было бы невозможно», — говорится в сообщении.
Вход на мероприятие будет свободным, болельщиков начнут пускать в фан-зону с 14:00, а сама встреча начнется в 16:00. «Большое вам спасибо, мы вас очень ждем!», — добавили в РФС.
Россия проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. В первом тайме голами отличились россиянин Денис Черышев и хорватский футболист Андрей Крамарич. В овертайме хорваты вышли вперед — ворота России поразил на 100-й минуте Домагой Вида, но уже через пять минут выступающий за российскую сборную Марио Фернандес сравнял счет. Исход поединка решила серия пенальти, в которой Хорватия победила со счетом 4:3.
После матча о своем уходе из сборной сообщили защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Александр Самедов.
Президент России Владимир Путин позвонил главному тренеру команды Станиславу Черчесову и пригласил его и игроков на обсуждение итогов чемпионата.
На нынешнем мундиале россияне показали свой лучший результат в истории. Ранее команда ни разу не выходила в плей-офф, трижды занимая предпоследнее место в группе.