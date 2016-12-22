Появились фото и видео празднований хорватами выхода в полуфинал ЧМ

Болельщики отпраздновали победу сборной Хорватии по футболу над командой России в четвертьфинале ЧМ-2018, фото с празднований опубликовала газета Večernji list.
На фотографиях, болельщики, наблюдавшие за игрой своей национальной сборной, встречают победу Хорватии на площади, держа в руках зажженные фаеры.
После выхода команды в полуфинал многие болельщики вышли на улицы хорватских городов, чтобы отметить победу.
Хорватия обыграла Россию в четвертьфинале ЧМ-2018 на стадионе "Фишт" в Сочи. Основное время матча завершилось со счетом 1:1 - голы забили россиянин Денис Черышев и хорват Андрей Крамарич.
В овертайме ворота противников поразили играющий за Россию Марио Фернандес и хорватский зашитник Домагой Вида. Исход поединка решила серия пенальти, в которой Хорватия победила со счетом 4:3.