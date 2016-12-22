Мутко расстроился после поражения сборной России в матче с Хорватией

Вице-премьер России и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что расстроен тем, что российские футболисты проиграли в четвертьфинале ЧМ-2018 Хорватии, но все равно горд за них, передает «РИА Новости».
"Я очень расстроен результатом, но, с другой стороны, горд за парней - они дали бой», - сказал он. По словам Мутко, сборная Хорватии «далеко не самая слабая».
Вице-премьер отметил, что команда смотрелась достойно, а исход матча решила серия пенальти. «Мы выглядели достойно. А пенальти - это вопрос удачи, фарта, судьбы - что хотите», - добавил Мутко.
Он также поблагодарил футболистов за игру на чемпионате, подчеркнув, что многое на мундиале «получилось» из-за поддержки, которую игрокам оказали болельщики.
«Я хочу поблагодарить ребят, показавших свой характер - они здорово выступили. У нас есть команда, эту команду полюбили миллионы людей, и это самое главное. Всем спасибо», -сказал Мутко агентству ТАСС.
Ранее сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. В основное время обе команды забили по одному мячу, а дополнительное завершили со счетом 2:2. Результат матча определила серия пенальти, в которой хорватам удалось одержать победу.
Президент России Владимир Путин следил за игрой и назвал российских футболистов героями, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к сборной на своей странице в Facebook, написав «огромное спасибо».
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что несмотря на проигрыш сборной, Россия выиграла и достойно встретила гостей чемпионата, а глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил игроков за «настоящий праздник», который они устроили для болельщиков.