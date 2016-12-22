Порошенко уволил очередного замглавы Службы внешней разведки Украины

Заместитель главы Службы внешней разведки (СВР) Украины Владимир Синькевич уволен с поста. Соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко опубликован на сайте главы государства.



Причины увольнения в документе не указаны.

Это третье за последние полтора месяца увольнение замглавы службы. 9 октября пост покинул Павел Пашковский, работавший с 2014 года, 17 октября — первый замглавы Игорь Разинков. В обоих случаях причины кадровых решений не указывались.

В сентябре президент Украины назначил на пост главы СВР Егора Божко, ранее возглавлявшего украинскую миссию при НАТО. На своей странице в Facebook глава государства написал, что знает Божко «как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы», и выразил надежду, что новый руководитель даст службе «импульс развития».