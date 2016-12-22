Премьер-министр Хорватии пожала руку Медведеву после первого гола

Хорватский премьер-министр Колинда Грабар-Китарович пожала руку российскому премьеру Дмитрию Медведеву после того как сборная России забила гол в ворота Хорватии в матче 1/4 чемпионата мира по футболу. Трансляцию соревнования ведет «Первый канал».

Колинда Грабар-Китарович, Джанни Инфантини и Дмитрий Медведев (слева направо) (Фото: Первый канал)

После того как Денис Черышев поразил ворота Хорватии, руку премьер-министру России пожал президент ФИФА Джанни Инфантини, сидевший между Медведевым и Грабар-Китарочив. Глава хорватского правительства также обменялась с российским коллегой рукопожатиями.

Матч 1/4 ЧМ-2018 проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. Первыми счет открыли россияне — ворота хорватов поразил Черышев, на 39-й минуте Хорватия сравняла счет — гол забил Андрей Крамарич. В овертайме хорваты забили второй мяч.