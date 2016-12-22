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Синоптики предупредили москвичей о сильном ливне и грозе
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Синоптики предупредили москвичей о сильном ливне и грозе
Общество, 12:29
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Синоптики предупредили москвичей о сильном ливне и грозе

В Москве вечером в субботу, 7 июля, ожидается ливень. Об этом РБК рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Во второй половине дня и особенно в вечерние часы прольются скоротечные ливневые дожди, местами прогремят грозы», — сказал синоптик, подчеркнув, что выпадет 7–10 мм.

По его словам, на погоду в Москве будет влиять северо-атлантический циклон, поэтому будет облачно с прояснениями. Воздух в столице прогреется до 22–24 градусов, а в области — до 20–25 градусов. Тишковец подчеркнул, что это соответствует климатической норме июля.

Ранее Тишковец рассказал, что теплая и ясная погода вернется в столицу на два дня, 9 и 10 июля, температура в эти дни составит 24–26 градусов. Однако начиная со среды, 11 июля, прогнозируются ливни, холодный ветер и грозы.

Теги: Погода , Москва , ливень , синоптики
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