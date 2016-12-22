В Совфеде ответили на слова украинского экс-министра о Крыме

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с РБК назвал «непонятными и ненужными» слова бывшего министра обороны Украины, лидера партии «Гражданская инициатива» Анатолия Гриценко о том, что при попытке украинцев силой отобрать Крым против Киева могут быть введены санкции.

«Сейчас очень много непонятных, никому ненужных заявлений. Все эти политические деятели пытаются привлечь к себе внимание в свете предстоящих выборов. К этому надо относиться спокойно. Ни Украина не собирается воевать и что-то отвоевывать, ни Россия не собирается ни на кого нападать», — сказал он, подчеркнув, что главное — чтобы на российско-украинской границе было спокойно.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков сказал РБК, что в преддверии избирательной кампании политики начинают говорить «здравые вещи», исходя из настроений граждан.

«Гриценко говорит о том, что ситуацию по Крыму и по Донбассу можно решить только путем переговоров. Здравый смысл к политикам Украины возвращается, они понимают, что война ни к чему хорошему не привела, а привела к большим экономическим, социальным и политическим проблемам на Украине», — отметил Цеков.

Ранее Анатолий Гриценко допустил санкции против Киева при попытке отобрать Крым силой. «Если Украина выбрала бы президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится», — заявил он.

Крым стал частью России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. На Украине не признают результаты голосования. Киев называет полуостров «временно оккупированной территорией».