Глава Миздрава Дагестана ушел в отставку

Министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов подал в отставку. Заявление об отставке министр передал главе республики во время совещания в Махачкале

Глава Дагестана Владимир Васильев принял заявление об отставке руководителя регионального министерства здравоохранения Танки Ибрагимова, сообщает пресс-служба главы республики. По ее данным, это произошло в ходе рабочего совещания с участием руководителей органов государственной власти.

Информацию о том, что министр здравоохранения ушел в отставку РБК подтвердили в пресс-службе правительства Дагестана.

Причина, по которой Ибрагимов решил покинуть свой пост, не называется.

В начале февраля в Дагестане прошли обыски во многих органах власти региона, в том числе, как сообщал источник РБК, и в министерстве здравоохранения республики.

Танка Ибрагимов возглавлял дагестанский минздрав с 2013 года. До этого он работал в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени Евдокимова. Ибрагимову присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», он является лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.