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На Украине заявили о существенном росте цен на фрукты и овощи
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На Украине заявили о существенном росте цен на фрукты и овощи
Общество, 08:15
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На Украине заявили о существенном росте цен на фрукты и овощи

На Украине отмечается рост цен на овощи и фрукты: за пять месяцев они подорожали на 20,9% и 15,7% соответственно. Это следует из сообщения Государственной службы статистики.

По данным ведомства, с января по мая продукты и безалкогольные напитки подорожали на 4,6%. Рыба, мясо, хлеб, макаронные изделия подорожали на 2,5-7%. В то же время, за указанный период яйца, сахар, сало и молоко подешевели на 2,2-11,2%, а гречневая крупа — на 20,8%.

Госслужба статистики также отмечает, что цены на услуги здравоохранения выросли на 4.6%, а транспорт подорожал на 4,7%.

​В июне на рост цен на Украине в своем выступлении обратил внимание депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Комментируя данные Министерства аграрной политики, согласно которым цены на ряд ключевых продуктов снизились, он сказал, что наблюдаются только сезонные изменения. «Но в основном-то все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо», — заявил политик.

Теги: Украина , овощи и фрукты , статистика
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