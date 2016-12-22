В Киеве обвинили Россию в создании фейков о бракованных Javelin

Письмо гендиректора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, в котором тот раскритиковал поставляемые на Украину из США ракетные комплексы Javelin, является фейком, созданным российскими спецслужбами, говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
«Цель этого фейкового документа, сфабрикованного спецслужбами РФ, — скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки», — заявили в СНБО.
В ведомстве отметили, что «фальшивый документ» появился перед встречей президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом, и призвали СМИ «не помогать российским спецслужбам в тиражировании дезинформации».
Ранее пользователь ЖЖ под ником ColonelCassad опубликовал письмо, якобы написанное главой КБ «Луч», в котором он заявил, что ракетные комплексы Javelin, которые Киеву передал Вашингтон, оказались бракованными. В документе говорится, что у оружия истек срок эксплуатации, снижена дальность стрельбы, а в боевых условиях оно может стать причиной гибели военнослужащих.
В марте Госдеп США разрешил продажу Украине 37 комплексов Javelin, а также 210 ракет к ним. Сумма сделки составила $47 млн. В Киеве заявили, что не будут использовать это оружие на линии соприкосновения сторон в Донбассе.