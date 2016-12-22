Вестибюли четырех станций московского метро закроют на выходных

Вестибюли четырех станций Московского метрополитена не будут работать на выходных, 7 и 8 июля. Ограничения коснутся «Рязанского проспекта», «Орехово», «Новогиреево» и «Третьяковской», сообщается на сайтах московской подземки и департамента транспорта.

Так, станцию «Третьяковская» будут закрывать на всех выходных в июле — 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 числа. Ограничения действуют для установки навеса над лестничным маршем. Пассажирам советуют выходить в город через «Новокузнецкую».

Также с 23:00 6 июля до понедельника, 9 июля, из-за ремонта будет закрыт западный вестибюль станции «Новогиреево». С 9 по 12 июля вестибюль будет закрываться с 23:00 до открытия метро. Такой же режим будет действовать и с 16 по 19 июля. «Для ремонта специально были выбраны вечерние часы в будние дни, а также выходные, когда пассажиропоток на станции минимальный», — говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.

Южный вестибюль станции «Орехово» не будет работать с 6 по 19 июля, а на станции «Рязанский проспект» с 6 по 9 июля закроют западный вход.