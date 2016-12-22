Иностранные болельщики назвали самые красивые станции московского метро

Приехавшие на чемпионат мира по футболу иностранные болельщики назвали самые красивые станции метро Москвы. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что список подготовили французские архитекторы, которые приехали в Россию поддержать свою сборную.

По их мнению, самой красивой станцией на Сокольнической линии является «Комсомольская», на Кольцевой — «Таганская», на Замоскворецкой — «Маяковская», на Арбатско-Покровской — «Парк Победы», на Таганско-Краснопресненской — «Пушкинская».

Накануне Ликсутов рассказал о самых популярных вопросах, с которыми иностранные болельщики и туристы обращались к сотрудникам метро и волонтерам.

Чаще всего спрашивают «Как дойти до Красной площади?», «Где Никольская улица?», «Где спит Ленин?», «Вы выйдете за меня?», «Если у меня есть безлимитный билет на сутки, могу ли я переночевать в метро?». Также часто узнают, где находится «станция с собачками», имея в виду «Площадь Революции», сообщил Ликсутов.

Чемпионат мира проходит в России до 15 июля.

