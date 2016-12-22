ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,60 62,80 EUR Нал. 74,37 73,46 USD Бирж. 63,12 -0,13 EUR Бирж. 73,82 +0,16 USD ЦБ. 63,26 +0,03 EUR ЦБ. 73,96 +0,25 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6627,60 +110,10 IMOEX 2326,20 +0,96% RTSI 1161,17 +1,19% Brent 78,24 +0,29% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
Иностранные болельщики назвали самые красивые станции московского метро
Лента новостей
Европарламент отказался ужесточать нормы авторского права для интернета 14:25, Технологии и медиа В Вене третий раз за полгода облили краской памятник советским воинам 14:24, Общество Генпрокуратура взяла на контроль дело против матери ребенка-инвалида 14:22, Общество «Балтика» подписала контракт с сыном Станислава Черчесова 14:22, Спорт «Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» о возобновлении ареста активов 14:12, Бизнес Госдума раскрыла размер зарплат депутатов 14:07, Политика Торговые войны снижают спрос на риск: почему рубль подешевеет 14:07, Quote Камера, мотор, часы: создайте афишу фильма с Брэдли Купером 14:04, РБК и IWC Дзагоев заявил о готовности сыграть в четвертьфинале ЧМ против Хорватии 14:04, Спорт Безналичный расчет и руководство СНТ: какие нововведения ждут дачников 14:01, Недвижимость Полиция сообщила о четырех раненых в результате стрельбы в Бруклине 13:57, Общество В Риге задержали шеф-редактора агентства Sputnik Латвия 13:53, Общество Сотни шахтеров вышли на митинг у здания Верховной рады 13:43, Политика В Москве откроется вторая фан-зона для болельщиков ЧМ 13:43, Общество Иностранные болельщики назвали самые красивые станции московского метро 13:38, Общество Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 13:36, Партнерский материал Защита Улюкаева обжаловала возврат $2 млн Феоктистову 13:33, Общество Кремль предостерег от «гипертрофированных форм» наказаний за репосты 13:22, Политика Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 13:18, Спецпроект РБК Спорт В Кремле не ждут приезда Трампа на ВЭФ 13:18, Политика Рост российского авторынка замедлился в июне до 10,8% 13:17, Бизнес Поклонская рассказала о своей роли в «деле Сенцова» 13:12, Общество Песков рассказал об отсутствии планов у Путина поехать на футбол в Сочи 13:10, Общество Мальта приняла законы о криптовалютах: как отреагирует рынок 13:06, Крипто WSJ узнала о новых антикоррупционных задержаниях в Саудовской Аравии 13:03, Политика Посольство Франции рассказало о возможном визите Макрона на полуфинал ЧМ 13:00, Политика
Иностранные болельщики назвали самые красивые станции московского метро
ЧМ-2018, 13:38
0
Иностранные болельщики назвали самые красивые станции московского метро

Приехавшие на чемпионат мира по футболу иностранные болельщики назвали самые красивые станции метро Москвы. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что список подготовили французские архитекторы, которые приехали в Россию поддержать свою сборную.

По их мнению, самой красивой станцией на Сокольнической линии является «Комсомольская», на Кольцевой — «Таганская», на Замоскворецкой — «Маяковская», на Арбатско-Покровской — «Парк Победы», на Таганско-Краснопресненской — «Пушкинская».

Ликсутов пообещал компенсировать расходы на бесплатный проезд болельщиков
Общество

Накануне Ликсутов рассказал о самых популярных вопросах, с которыми иностранные болельщики и туристы обращались к сотрудникам метро и волонтерам.

Чаще всего спрашивают «Как дойти до Красной площади?», «Где Никольская улица?», «Где спит Ленин?», «Вы выйдете за меня?», «Если у меня есть безлимитный билет на сутки, могу ли я переночевать в метро?». Также часто узнают, где находится «станция с собачками», имея в виду «Площадь Революции», сообщил Ликсутов.

Чемпионат мира проходит в России до 15 июля.

Игра на вылет: как с ЧМ-2018 выбывали самые богатые футболисты мира Еще 1 фото
Фотогалерея

Теги: ЧМ по футболу , болельщики , Метро
Главное
«Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» о возобновлении ареста активов Бизнес
Материалы по теме
Болельщик из Нигерии попросил политическое убежище в России Общество
Английского болельщика оштрафовали за порчу памятника у арены «Спартак» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter