«Аэрофлот» рассказал о пьяной дебоширке на рейсе Москва — Тель-Авив

«Аэрофлот» рассказал об инциденте с пассажиркой на рейсе Москва — Тель-Авив. Как сообщил РБК представитель авиакомпании, командир воздушного судна вынес устное и письменное предупреждение пассажирке Элине Гусевой за распитие принесенных с собой на борт алкогольных напитков и грубое общение с членами экипажа. Речь идет о рейсе SU 506 Москва — Тель-Авив 5 июля.

После этого, как отметили в «Аэрофлоте», со стороны пассажирки последовал «ряд деструктивных действий»: Гусева бросила в лицо старшего бортпроводника бланк письменного предупреждения, сопровождала свои действия нецензурной бранью и отказом выполнять требования командира воздушного судна. Кроме того, за попытку осуществить видеодокументирование происходящего пассажирка напала на бортпроводника. Пассажирка была передана сотрудникам полиции в аэропорту Тель-Авива.

«После принятия в отношении пассажирки соответствующих решений компетентными органами компанией будет рассмотрен вопрос о внесении ее в черный список», — указали в авиакомпании. «Аэрофлот» напомнил, что 4 июля вступил в силу закон, позволяющий авиакомпаниям вносить деструктивных пассажиров в черные списки и отказывать им в перевозке.

Как сообщили «Интерфаксу» в аэропорту Бен-Гурион, власти Израиля не пустили в страну россиянку. Полицейские составили на женщину протоколы. «На вечернем рейсе российского национального перевозчика женщина была депортирована обратно в Россию», — рассказали агентству в аэропорту.