Избирком потратит ₽30 млн на КОИБы для выборов мэра Москвы

Мосгоризбирком потратит почти 30,08 млн руб. на обслуживание комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010 и КОИБ-2017) на предстоящих выборах мэра Москвы. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона было размещено на сайте госзакупок.

Согласно расчету начальной (максимальной) цены, опубликованной на сайте, в обслуживание КОИБов входят перевоз комплексов из мест хранения подрядчику и обратно (около 4,4 млн руб.), организация учебных классов и практика для операторов КОИБов (2,9 млн руб.), непосредственно применение комплексов во время выборов (15,04 млн руб.), включая демонстрацию их работы на пресс-конференциях и пр.

Средняя стоимость работ в пересчете в один КОИБ составляет 19,3 тыс. руб.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Как сообщал в конце июня председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, всего на проведение и подготовку выборов мэра столицы из бюджета выделили 572 млн руб.

На пост мэра столицы претендуют Сергей Собянин, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, бывший депутат Госдумы, коммунист Вадим Кумин, кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов, бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин.