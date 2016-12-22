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Порошенко оценил продление санкций ЕС против России
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Порошенко оценил продление санкций ЕС против России
Политика, 10:17
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Порошенко оценил продление санкций ЕС против России

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение Совета Евросоюза о продлении экономических и секторальных санкций в отношении России до 31 января 2019 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Высоко ценю ​поддержку со стороны государств — сторонников независимости Украины и ее территориальной целостности», — подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что Украина и дальше намерена сотрудничать с ЕС, чтобы добиться выполнения минских договоренностей, ввести миротворцев ООН, восстановить контроль над госграницей и «вернуть Крым».

Порошенко заявил, что на следующей неделе он встретится с лидерами стран Евросоюза и евроатлантического сообщества для того, чтобы выработать «стратегию противодействия российской угрозе».

Евросоюз на полгода продлил секторальные санкции против России
Политика

Ранее стало известно, что страны ЕС единогласно проголосовали за продление санкций против России. Ограничительные меры распространяются на финансовый и энергетический секторы российской экономики, на оборонную промышленность и производство товаров двойного назначения.

Теги: Петр Порошенко , санкции , Евросоюз , продление санкций
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