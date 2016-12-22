Порошенко оценил продление санкций ЕС против России

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение Совета Евросоюза о продлении экономических и секторальных санкций в отношении России до 31 января 2019 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Высоко ценю ​поддержку со стороны государств — сторонников независимости Украины и ее территориальной целостности», — подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что Украина и дальше намерена сотрудничать с ЕС, чтобы добиться выполнения минских договоренностей, ввести миротворцев ООН, восстановить контроль над госграницей и «вернуть Крым».

Порошенко заявил, что на следующей неделе он встретится с лидерами стран Евросоюза и евроатлантического сообщества для того, чтобы выработать «стратегию противодействия российской угрозе».

Ранее стало известно, что страны ЕС единогласно проголосовали за продление санкций против России. Ограничительные меры распространяются на финансовый и энергетический секторы российской экономики, на оборонную промышленность и производство товаров двойного назначения.