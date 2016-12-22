Летевший из Перми в Анталью самолет экстренно сел в Казани

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Пермь—Анталья, совершил экстренную посадку в Казани. Об этом РБК сообщили в пресс-службе международного аэропорта Казань.
Представитель аэропорта отметил, что борт Аirbus 321 произвел посадку по технической причине в 04:47 пятницы по местному времени (совпадает с московским).
«На борту находились 214 пассажиров. С пассажирами работают представители авиакомпании», — заявили в пресс-службе.
Ранее, 3 июля, в международном аэропорту Внуково в Москве экстренно сел самолет Airbus A330 авиакомпании I Fly, выполнявший рейс из турецкого аэропорта Даламан в Москву. На его борту находились 335 пассажиров. Отмечалось, что капитан самолета запросил экстренную посадку из-за падения уровня гидравлической жидкости.