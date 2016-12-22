Число жертв взрыва пиротехники в Мексике превысило 20 человек

Число жертв взрыва пиротехники в штате Мехико выросло до 21 человека, заявили власти. Об этом сообщает Excelsior.

В свою очередь, число раненых увеличилось до 46 человек. Как сообщает El Universal, в стране объявлен мораторий на использование пиротехники.

О двух взрывах на заводе по производству пиротехники мексиканском муниципалитете Тультепек (штат Мехико) стало известно вечером 5 июля. Тогда сообщалось о 16 погибших и 10 раненых.

Это уже не первый инцидент в данном районе. В 2016 году в Тульпетеке произошел взрыв на рынке фейерверков Сан-Паблито. Тогда погибли 31 человек, а большинство зданий рынка оказалось разрушено.

