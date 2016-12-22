В Мексике из-за взрыва пиротехники погибли более 10 человек

В результате двух взрывов на заводах по производству пиротехники в мексиканском муниципалитете Тультепек (штат Мехико) погибли не менее 16 человек, сообщает телеканал Foro TV на своей странице в Twitter. Губернатор штата Альфредо дель Масо подтвердил гибель 12 человек, около 10 получили ранения.
По предварительным данным, первый взрыв произошел в одном из цехов по производству пиротехники. Второй — в момент, когда прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи и пожарные оказывали помощь пострадавшим.
На место прибыли более 20 бригад врачей и пожарных. Глава департамента защиты населения штата Артуро Вильчес сообщил, что работу пожарных осложняет тот факт, что при производстве пиротехники используются в том числе вещества, которые трудно потушить водой. Он также отметил, что в районе инцидента не находятся жилые дома.
В декабре 2016 года в Тульпетеке произошел взрыв на рынке фейерверков Сан-Паблито. Жертвами взрыва стал 31 человек, еще десятки получили травмы. На территории рынка находилось около 300 павильонов с пиротехникой, 80% из них было разрушено.