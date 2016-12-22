Депутат Верховной рады посчитал Федерику и Могерини разными людьми

Депутат Верховной рады Украины Геннадий Ткачук в эфире телеканала «112 Украина» назвал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини «господином», а после замечаний ведущей о ее поле сказал, что Федерика и Могерини — разные люди.

Реплика Ткачука на видео телеканала начинается с отметки 29:55.

Видео: 112 Украина / YouTube

«Господин Могерини, посол, представитель Европейского союза в Украине, подчеркиваю, заявил, что только слепой не может видеть изменений, которые сейчас происходят в Украине», — сказал он. После этого ведущая передачи заметила, что «Федерика — госпожа, не господин».

«Федерика, да? Это госпожа. А Могерини сказал, что сегодня в Украине идут тектонические сдвиги», — продолжил депутат. При этом он отметил, что мог спутать, «кто из них что сказал».

Однако журналистка вновь поправила депутата, пояснив, что Федерика Могерини — это один человек, на что Ткачук попытался ей возразить, но другой участник программы сменил тему разговора.