Марадона извинился за критику судьи из США на матче Колумбия — Англия

Футболист Диего Марадона принес извинения ФИФА за свои высказывания в адрес главного судьи матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англии и Колумбии американца Марка Гейгера.
«На днях я сказал пару вещей, и я признаю, что некоторые из них были неприемлемы. Приношу свои извинения ФИФА и ее президенту <...> Я уважаю работу судей», — написал Марадона на своей странице в Instagram.
Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью (1:1). Англичане победили колумбийцев в серии пенальти со счетом 4:3.
Во время второго тайма, после столкновения английского нападающего с колумбийским полузащитником, Гейгер назначил пенальти. Футболисты сборной Колумбии попросили судью использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR), чтобы разобраться в инциденте, но Гейгер не стал этого делать. Это решение Марадона назвал «величайшей кражей» и заявил, что Гейгер «не имеет представления о футболе». ФИФА на данное заявление ответила, что «инсинуации» Марадоны «неуместны и необоснованны».
Чемпионат мира по футболу проходит в России до 15 июля.