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Марадона извинился за критику судьи из США на матче Колумбия — Англия
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Марадона извинился за критику судьи из США на матче Колумбия — Англия
ЧМ-2018, 20:35
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Марадона извинился за критику судьи из США на матче Колумбия — Англия

Футболист Диего Марадона принес извинения ФИФА за свои высказывания в адрес главного судьи матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англии и Колумбии американца Марка Гейгера.

«На днях я сказал пару вещей, и я признаю, что некоторые из них были неприемлемы. Приношу свои извинения ФИФА и ее президенту <...> Я уважаю работу судей», — написал Марадона на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bk2WM-pByPF/?taken-by=maradona

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью (1:1). Англичане победили колумбийцев в серии пенальти со счетом 4:3.

Во время второго тайма, после столкновения английского нападающего с колумбийским полузащитником, Гейгер назначил пенальти. Футболисты сборной Колумбии попросили судью использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR), чтобы разобраться в инциденте, но Гейгер не стал этого делать. Это решение Марадона назвал «величайшей кражей» и заявил, что Гейгер «не имеет представления о футболе». ФИФА на данное заявление ответила, что «инсинуации» Марадоны «неуместны и необоснованны».

Чемпионат мира по футболу проходит в России до 15 июля.

Теги: ЧМ по футболу , Диего Марадона , ФИФА
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