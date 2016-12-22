В Siemens ответили на слова Мордашова о выходе «Силовых машин» из СП

В Siemens знают о словах владельца «Силовых машин» Алексея Мордашова, предположившего, что его компании придется выйти из совместного с немецким концерном предприятия «Сименс технологии газовых турбин», но две компании пока продолжают сотрудничество. Об этом рассказал журналистам президент Siemens в России Дитрих Мёллер.
«Мы слышали о таких объявлениях. Находимся на самом деле в хорошем командном духе с «Силовыми машинами» и продолжаем эту успешную работу», — сказал Мёллер (цитата по «Интерфаксу»).
Мордашов заявил в конце мая, что его компания планирует «серьезно рассмотреть вопрос о своем участии в совместном предприятии (СП) «Сименс технологии газовых турбин».
«Силовые машины» в январе 2018 года попали под санкции США из-за произведенных в 2017 году поставок турбин Siemens в Крым.
После того как об этом стало известно Reuters, в Siemens заявили, что представители немецкого концерна были введены в заблуждение и не знали о поставках в обход санкций, в «Силовых машинах» при этом указывали, что оборудование было частично переделано на заводах «Ростеха».
В компании «Сименс технологии газовых турбин» Siemens
принадлежит 65%, а «Силовым машинам» — 35%. Однако по «очень странной логике» США наложили санкции не на СП или контролирующего акционера — Siemens, а на «Силовые машины», рассказывал Мордашов премьер-министру Дмитрию Медведеву, которого он просил выделить средства на поддержку его компании после включения ее в санкционные списки США.
Он также называл ситуацию «странной» и указал, что совместное предприятие приносит «Силовым машинам» «много проблем», но мало преимуществ.