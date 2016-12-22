ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,52 62,75 EUR Нал. 74,36 73,39 USD Бирж. 63,12 -0,12 EUR Бирж. 73,84 +0,18 USD ЦБ. 63,26 +0,03 EUR ЦБ. 73,96 +0,25 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6581,30 -123,80 IMOEX 2335,45 +1,36% RTSI 1165,34 +1,55% Brent 77,54 -0,60% DJIA 24205,71 +0,13% Nasdaq 7515,23 +0,17%
Рособрнадзор заявил об отсутствии критических замечаний россиян к ЕГЭ
Лента новостей
США ответили Ирану на угрозы перекрыть поставки нефти в Персидском заливе 17:57, Политика Захарова нашла для Порошенко способ поднять флаг Украины в Севастополе 17:57, Политика Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 17:51, РБК и Schneider Electric Google объяснил выдачу поисковыми системами документов пользователей 17:49, Технологии и медиа Захарова назвала давлением задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Латвия 17:44, Политика Глава Ростуризма назвал сроки возвращения туристов «Натали Турс» 17:43, Бизнес Футболист сборной России вошел в трансферный список «Валенсии» 17:40, Спорт Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Подмосковье 17:39, Общество Камера, мотор, часы: создайте афишу с Брэдли Купером и вашими друзьями 17:34, РБК и IWC Митрохина оштрафовали за одиночный пикет 17:24, Общество Минпромторг предложил маркировать алкоголь электронными метками 17:24, Бизнес «Дочка» «Ростеха» показала криптобиокабину для оформления загранпаспорта 17:22, Технологии и медиа Тинькофф Банк прокомментировал «запрет» брать на работу геев и кавказцев 17:14, Общество Евросоюз на полгода продлил секторальные санкции против России 17:13, Политика Мир в сети: перспективы развития промышленного интернета вещей 17:12, Партнерский материал МЧС прокомментировало сообщения о падении лифта с 40-го этажа в Москве 17:08, Общество 6 млн биткоинов потеряны навсегда или украдены 16:56, Крипто Орден «Сестры матери Терезы» в Индии заподозрили в торговле детьми 16:49, Общество В Свердловской области дети отравились в оздоровительном лагере 16:47, Общество В МИДе назвали «грязной политической игрой» отравление в Эймсбери 16:46, Политика Эксперты прогнозируют минимальный ввод торговых площадей в 2018 году 16:37, Строительство Захарова опровергла повторную отправку Терезе Мэй приглашения на ЧМ 16:36, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 16:36, РБК и «Шелл» Лондон допустил введение санкций против России после инцидента у Солсбери 16:29, Политика Володин назвал причину раскрытия данных о пенсиях депутатов Госдумы 16:27, Общество Рособрнадзор заявил об отсутствии критических замечаний россиян к ЕГЭ 16:27, Общество Верфь «Роснефти» подала иск к «Интерфаксу» о защите деловой репутации 16:21, Бизнес Двоюродная сестра рассказала о первой за четыре года встрече с Сенцовым 16:10, Общество
Рособрнадзор заявил об отсутствии критических замечаний россиян к ЕГЭ
Общество, 16:27
0
Рособрнадзор заявил об отсутствии критических замечаний россиян к ЕГЭ

Рособрнадзор по итогам анализа обращений, ​поступивших на горячую линию ЕГЭ, не выявил критических замечаний к экзамену. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Анзор Музаев, сообщили РБК в пресс-службе Рособрнадзора.

«Мы с уверенностью можем констатировать, что те, кто знаком с системой ЕГЭ и хоть что-то знает больше, чем заголовки, заявляют, что система объективно и отлично работает», — сказал Музаев. При этом он отметил, что критика звучит по поводу государственной итоговой аттестации в девятом классе.

Более 75% россиян заявили об ухудшении образования после введения ЕГЭ
Общество

По мнению замруководителя Рособрнадзора, что между государством и обществом идет постоянный диалог относительно госэкзамена. ​«Пример этому — отказ от тестовой части в ЕГЭ, которая вызывала критику и негативное отношение к единому госэкзамену. Формат и содержание ЕГЭ претерпели за годы его существования существенную трансформацию в соответствии с запросами общества и в их нынешнем виде воспринимаются россиянами положительно», — добавил Музаев.

Он отметил, что исследование, которое провел ВЦИОМ, выявило, что каждый второй россиянин (52%) говорит, что система оценки знаний избавилась от субъективного фактора благодаря ЕГЭ. Также 57% опрошенных отмечают, что одаренные дети из регионов получили возможность учиться в престижных вузах благодаря единому госэкзамену.

По данным опроса ВЦИОМа, ​77% россиян считают, что после введения ЕГЭ качество образования ухудшилось. Респонденты отмечали, что школьников «натаскивают» на решение тестов, в связи с чем снижается уровень обучения. 71% опрошенных назвал такую проверку знаний формальностью. В то же время 57% граждан отметили, что ЕГЭ дал шанс школьникам из регионов поступать в лучшие вузы страны, а 35% россиян полагают, что единый госэкзамен снижает коррупцию в вузах.

Теги: Рособрнадзор , ЕГЭ , ВЦИОМ
Главное
Минпромторг предложил маркировать алкоголь электронными метками Бизнес
Материалы по теме
Более 75% россиян заявили об ухудшении образования после введения ЕГЭ Общество
В МГУ пригласили набравшего 400 баллов на ЕГЭ школьника из Москвы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter