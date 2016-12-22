Рособрнадзор заявил об отсутствии критических замечаний россиян к ЕГЭ

Рособрнадзор по итогам анализа обращений, ​поступивших на горячую линию ЕГЭ, не выявил критических замечаний к экзамену. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Анзор Музаев, сообщили РБК в пресс-службе Рособрнадзора.

«Мы с уверенностью можем констатировать, что те, кто знаком с системой ЕГЭ и хоть что-то знает больше, чем заголовки, заявляют, что система объективно и отлично работает», — сказал Музаев. При этом он отметил, что критика звучит по поводу государственной итоговой аттестации в девятом классе.

По мнению замруководителя Рособрнадзора, что между государством и обществом идет постоянный диалог относительно госэкзамена. ​«Пример этому — отказ от тестовой части в ЕГЭ, которая вызывала критику и негативное отношение к единому госэкзамену. Формат и содержание ЕГЭ претерпели за годы его существования существенную трансформацию в соответствии с запросами общества и в их нынешнем виде воспринимаются россиянами положительно», — добавил Музаев.

Он отметил, что исследование, которое провел ВЦИОМ, выявило, что каждый второй россиянин (52%) говорит, что система оценки знаний избавилась от субъективного фактора благодаря ЕГЭ. Также 57% опрошенных отмечают, что одаренные дети из регионов получили возможность учиться в престижных вузах благодаря единому госэкзамену.

По данным опроса ВЦИОМа, ​77% россиян считают, что после введения ЕГЭ качество образования ухудшилось. Респонденты отмечали, что школьников «натаскивают» на решение тестов, в связи с чем снижается уровень обучения. 71% опрошенных назвал такую проверку знаний формальностью. В то же время 57% граждан отметили, что ЕГЭ дал шанс школьникам из регионов поступать в лучшие вузы страны, а 35% россиян полагают, что единый госэкзамен снижает коррупцию в вузах.