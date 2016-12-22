Глава Ингушетии поддержал пенсионную реформу

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров в разговоре с РБК высказался положительно относительно пенсионной реформы.

«Я как глава региона поддерживаю пенсионную реформу. Давно пришло время. Россия — одна из немногих стран, которая не проводила никаких реформ в этой сфере», — пояснил он. Если взглянуть на мировые державы с развитой экономикой, уверен Евкуров, то можно увидеть, что там реформы проводятся постоянно. «Вопрос сейчас в другом, как мы ее будем проводить», — заявил он.

По его словам, женщины должны уходить на пенсию раньше. «Им надо дать свободу, позаботиться о здоровье. У нас есть поговорка про горящую избу и коня, но все-таки мы должны заботиться о них», — добавил Евкуров.

Ранее предложения повысить пенсионный возраст прокомментировал также губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В разговоре с РБК он заявил, что не поддерживает законопроект и считает предложенные меры «не совсем корректными».

В середине июня глава правительства Дмитрий Медведев объявил о намерении повысить пенсионный возраст в России. Для этого с 2019 года будет организован переходный период, для мужчин он займет 10 лет, для женщин — 16 лет. За это время пенсионный возраст будет увеличен с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. По данным Минэкономразвития, за период 2019–2024 годов совокупный вклад в рост экономики от увеличения численности работающего населения может составить 1,3 п.п.

Премьер, объясняя необходимость повышения, апеллировал к увеличению продолжительности жизни и необходимости «обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам». Он также рассказал о компенсационных мерах, в частности, для людей с большим стажем работы (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин) будет предусмотрен более ранний выход на пенсию — на два года раньше.