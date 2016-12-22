В Кремле не ждут приезда Трампа на ВЭФ

Президент США Дональд Трамп не приедет во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретаря также спросили о возможном проведении встречи Владимира Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном в рамках Форума.

«Пока окончательного приглашения нет. Пока еще сторона КНДР не определилась. Как только будет ясность, мы объявим», — ответил Песков, добавив, что уровень представительства на форуме будет высоким.

Приглашение посетить Россию Ким Чен Ыну передал министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в Северную Корею в июне. Отмечалось, что встреча может пройти на ВЭФ.

В конце июня стало известно, что Путин также пригласил лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина принять участие во Всероссийском экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября.