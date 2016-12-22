ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,66 62,87 EUR Нал. 74,42 73,51 USD Бирж. 63,30 +0,06 EUR Бирж. 73,96 +0,30 USD ЦБ. 63,23 +0,01 EUR ЦБ. 73,71 +0,01 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6603,30 +76,64 IMOEX 2313,66 +0,42% RTSI 1151,43 +0,34% Brent 77,87 -0,18% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
Во Франции задержали 11 человек в ходе новой волны беспорядков
Лента новостей
Лондон не нашел связи нового отравления «Новичком» с «делом Скрипалей» 11:11, Политика Кто и сколько заработал на ЧМ-2018 11:04, Партнерский материал СМИ анонсировали переход форварда сборной Аргентины в «Челси» за €60 млн 11:04, Спорт В Волгоградской области из-за засухи объявили режим ЧС 10:45, Общество Прогнозы дня: изменений котировок в начале дня ждать не стоит 10:44, Quote Болельщик из Нигерии попросил политическое убежище в России 10:37, Общество Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 10:35, Спецпроект РБК Спорт В конструкции ядерного реактора в Бельгии обнаружили дефект 10:31, Общество В Московском зоопарке степного орла назвали в честь Игоря Акинфеева 10:13, Общество Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 10:00, РБК и Ингосстрах Индийская биржа Zebpay приостановила ввод и вывод рупий 09:58, Крипто Около 300 экзотических животных погибли при пожаре на ранчо во Флориде 09:49, Общество В Липецкой области два человека пострадали в ДТП с грузовым поездом 09:26, Общество Как привезти из путешествия хорошие впечатления и крутые фото 09:22, РБК Стиль и ASUS Собянин мобилизует избирателей в районах с высоким результатом за Путина 09:07, Политика Число жертв аномальной жары в Канаде возросло до 19 09:04, Общество Второе отравление «Новичком» в Великобритании. Фотогалерея 08:47, Фотогалерея  Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 08:37, РБК и «Шелл» ФИФА осудила Марадону за критику работы судьи на матче Колумбия—Англия 08:28, Общество Четвертый за неделю заключенный сбежал из колонии в Красноярском крае 08:02, Общество Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 07:56, РБК и Ингосстрах Сирийский генерал рассказал о тоннах брошенных боевиками боеприпасов 07:47, Политика Иностранные фармкомпании раскрыли размер выплат российским врачам 07:30, Бизнес «Роскосмос» решил не ехать на авиасалон «Фарнборо» 07:22, Политика Продавцы на Joom столкнулись с увеличением числа возвратов из России 07:00, Технологии и медиа «Роснефть» стала единственным поставщиком мазута для ЖКХ Приморья 06:43, Бизнес ЦБ попросил банки помочь налоговикам разобраться в именах северокорейцев 06:33, Финансы «Известия» узнали об испытаниях новой сверхдальнобойной ракеты для Су-57 06:20, Общество
Во Франции задержали 11 человек в ходе новой волны беспорядков
Общество, 11:13
0
Во Франции задержали 11 человек в ходе новой волны беспорядков

В городе Нант на западе Франции полиция задержала 11 зачинщиков массовых беспорядков, вспыхнувших после того, как один из сотрудников правоохранительных органов при проверке документов застрелил 22-летнего местного жителя. Об этом сообщает BFM TV.

Отмечается, что минувшей ночью группы радикально настроенных людей, при помощи «коктейлей Молотова» сожгли около пятидесяти автомобилей, повредили пять фасадов зданий, в том числе полицейский участок Сен-Герблана, и разграбили десять предприятий.

Массовые беспорядки в Нанте начались 4 июля, когда сотрудники полиции застрелили 22-летнего водителя, отказавшегося предъявить документы и попытавшегося скрыться от правоохранительных органов. Полицейские без предупреждения открыли огонь на поражение, в результате чего мужчина был ранен в шею и позднее скончался. Пуля задела сонную артерию. Ранее мужчина привлекался к ответственности за кражу и торговлю наркотиками.

После его смерти группа несогласных с официальной версией происшествия соорудила баррикады и начала забрасывать бутылками с зажигательной смесью автомобили, здания и полицейских. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

Теги: Франция , беспорядки , задержанные
Главное
Лондон не нашел связи нового отравления «Новичком» с «делом Скрипалей» Политика
Материалы по теме
Иранского дипломата заподозрили в подготовке теракта во Франции Политика
Грабитель-рецидивист сбежал из французской тюрьмы на вертолете Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter