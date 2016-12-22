Во Франции задержали 11 человек в ходе новой волны беспорядков

В городе Нант на западе Франции полиция задержала 11 зачинщиков массовых беспорядков, вспыхнувших после того, как один из сотрудников правоохранительных органов при проверке документов застрелил 22-летнего местного жителя. Об этом сообщает BFM TV.
Отмечается, что минувшей ночью группы радикально настроенных людей, при помощи «коктейлей Молотова» сожгли около пятидесяти автомобилей, повредили пять фасадов зданий, в том числе полицейский участок Сен-Герблана, и разграбили десять предприятий.
Массовые беспорядки в Нанте начались 4 июля, когда сотрудники полиции застрелили 22-летнего водителя, отказавшегося предъявить документы и попытавшегося скрыться от правоохранительных органов. Полицейские без предупреждения открыли огонь на поражение, в результате чего мужчина был ранен в шею и позднее скончался. Пуля задела сонную артерию. Ранее мужчина привлекался к ответственности за кражу и торговлю наркотиками.
После его смерти группа несогласных с официальной версией происшествия соорудила баррикады и начала забрасывать бутылками с зажигательной смесью автомобили, здания и полицейских. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.