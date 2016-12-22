Убийство водителя полицейскими спровоцировало массовые беспорядки в Нанте

Массовые беспорядки начались во французском Нанте после того, как сотрудники полиции застрелили мужчину, который отказался предоставлять документы и попытался скрыться от полиции. Об этом пишет Ouest-France.

По данным газеты, накануне вечером патрульные попросили у водителя предъявить чек за оплату парковки и документы. Однако мужчина не отреагировал на просьбы полицейских, после чего попытался скрыться. Правоохранители открыли огонь без предупреждения, в результате чего водитель получил ранение, а спустя несколько часов скончался.

Издание Le Parisien сообщает, что убитым оказался 22-летний Мамаду Д. Он получил ранение шеи, пуля задела сонную артерию. Ранее, как отмечает газета, убитый привлекался за кражу и торговлю наркотиками.

После смерти мужчины в одном из районов города группа местных жителей соорудила баррикады и начала забрасывать полицейских «коктейлями Молотова». В результате беспорядков загорелись три автомобиля и небольшой торговый центр. Кроме того, в районе происшествия были слышны несколько взрывов. Полицейские в ответ на действия жителей применили слезоточивый газ.