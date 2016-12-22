В Липецкой области два человека пострадали в ДТП с грузовым поездом

В Задонском районе Липецкой области при столкновении грузового поезда с легковым автомобилем пострадали два человека. Об этом РБК сообщили источники в центральном региональном центре МЧС и центральном аппарате МВД.
ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде железнодорожной станции «ДОН» ЮВЖД. Столкнулись грузовой состав из 72 вагонов, перевозивший металл в рулонах, и легковой автомобиль ВАЗ 2107. В результате происшествия рельсы не были повреждены, также с путей не сошли вагоны грузового поезда.
Движение на аварийном участке было приостановлено. Так, пассажирский поезд «Анапа-Москва» был задержан на 40 мин, грузовой состав № 1581 — на 45 мин и грузовой состав № 2934 — на 1 час 20 мин. Попавший в ДТП поезд продолжил движение спустя полчаса.
По состоянию на 00:02 четверга движение на данном участке было полностью восстановлено. О состоянии двух пострадавших не сообщается.
В середине июня в Орловской области на железнодорожном переезде пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом. Жертвами ДТП стали четыре человека.