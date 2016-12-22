«Роскосмос» решил не ехать на авиасалон «Фарнборо»

Российская государственная корпорация «Роскосмос» не будет отправлять свою делегацию на авиасалон «Фарнборо» в Великобритании, передает «Интерфакс».

«Госкорпорация «Роскосмос» не будет принимать участия в работе салона «Фарнборо», — рассказали агентству в пресс-службе корпорации.

В апреле от участия в авиасалоне отказалась Объединенная авиастроительная компания (ОАК), ее первый вице-президент Александр Туляков сказал, что в Великобританию не повезут «даже макеты».

В 2017 году руководство «Фарнборо» ограничило участие в авиасалоне российских компаний, сославшись на рекомендации Организации по экспортному контролю при правительстве Великобритании по эмбарго Евросоюза на поставки российской военной техники и вооружений.

Занимавший тогда должность вице-премьера нынешний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал такие ограничения глупостью. «Глупо лишать своих посетителей удовольствия увидеть лучшую в мире боевую авиацию, оказавшую решающее воздействие на исход войны в Сирии», — написал он на своей странице в Twitter.

В Минпромторге заявляли, что Фарнборо и французский авиасалон Ле Бурже изжили себя, а Россия нацелена на участие в выставках в Китае, Сингапуре, Бахрейне и Латинской Америке.